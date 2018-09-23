Dünya İrandan Hollanda, Danimarka ve İngiltereye tepki
ASYA

İran'dan Hollanda, Danimarka ve İngiltere'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Ahvaz saldırısını gerçekleştiren örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiği gerekçesiyle Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilini çağırarak uyardı.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilinin Ahvaz saldırısını gerçekleştiren örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiği gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dışişleri bakanlığı sitesindeki yazılı açıklamasında, 3 ülke diplomatlarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Ahvaz saldırısını gerçekleştiren terör örgütü üyelerine ülkelerinde ikamet etmelerine izin verildiği için söz konusu ülkelere İran'ın şiddetli protestosunun aktarıldığını ifade etti.

İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları
OYNAT 01:22
İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları
İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran yönetimi, saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD'yi suçladı.
YORUM YAP


  • Kasımi, Hollanda ve Danimarka'ya daha önce de söz konusu teröristlerle ilgili uyarılarda bulunduklarını ve yakalanıp yargılanmalarını talep ettiklerine işaret ederek, "Bu terörist grubun üyelerinin Avrupa topraklarında suç işlemedikleri sürece AB terör listesine dahil edilmemeleri kabul edilemez." dedi.

Hollanda ve Danimarka'dan terörist eylemi kınamakla birlikte, katliamın sorumlusu teröristleri ve onlarla bağlantılı olanları İran yargısına teslim etmelerini istediklerini aktaran Kasımi, "DEAŞ Avrupa'da faaliyet yapsa nasıl bir hassasiyet gösterilir? Bu teröristlerin de DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur ve hiçbir ülke vatandaşı arasında ayırım gözetilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, büyükelçilerin de konuyu başkentlerine ileteceklerini ve ülkelerinin faillerin tespit edilmesi için işbirliğine hazır olduğunu ilettiklerini aktardı.

İngiliz diplomata ise El-Ahvaziye adlı örgütün sözcüsünün Londra'da yayın yapan bir televizyon kanalında saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin İran açısından kabul edilemez olduğunun aktarıldığını belirten Kasımi, İngiliz diplomatın konuyu Londra'ya ileteceğini ifade ettiğini kaydetti.

İran'da askeri törene terör saldırısı: 25 ölü
DÜNYA
İran'da askeri törene terör saldırısı: 25 ölü

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

​Almanya gerçeği kabullendi.
Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları
AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti
Ayaklaryerdenkesildi

Ayaklaryerdenkesildi
KDV yerine tahvil alalım

KDV yerine tahvil alalım
Önceliğimiz içtüzük

Önceliğimiz içtüzük
Satışı dakullanımı dadenetimsiz

Satışı dakullanımı dadenetimsiz
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Rus uçağını İsrail düşürdü

Rus uçağını İsrail düşürdü
YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı
Milli yazılımyer altında

Milli yazılımyer altında
ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti

ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti
Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek

Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek
Alımların %60’ı yerli

Alımların %60’ı yerli
Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.