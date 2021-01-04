Hürmüz’de BAE’ye tehdit

Ortadoğu’da, İran, ABD, İsrail ve BAE arasında yaşanan gerilimde, Hürmüz Boğazı’na yakın stratejik adalara ilişkin tartışma Tahran tarafından masaya sürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran’ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi’ndeki Ebu Musa Adası’nı ziyaret etti. İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Eylül ayında İsrail’le “normalleşme” anlaşmasına imza atan BAE’nin mülkiyet hakkı iddia ettiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Basra Körfezi’ndeki adada görevli askerleri ziyaret etti. Selami’nin ziyaretinin ABD ordusunun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde artan hareketliliğinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

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Hüseyin Selami

EN ÖNDEKİ SAVUNMA HATTI

Selami, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz parçası ve bölge dışındaki güçlerle mücadelede en öndeki savunma hattımızdır.” dedi. ABD ile gerginliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selami, “Düşmanlardan gelen hiçbir tehdit ve saldırıyı cevapsız bırakmayacağız.” ifadesini kullandı.

ABD’NİN ASKERİ TAHKİMATI

İran’ın Kasım Süleymani suikastının birinci yılı dolayısıyla ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleme ihtimaline karşı Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevk etmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsrail ajanlarının ABD’yi İran’a karşı savaşa sokmak için Irak’taki Amerikalılara saldırmayı planlandığına dair istihbarata sahip olduklarını duyurmuştu.

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STRATEJİK KONUM VE PETROL

Hürmüz Boğazı’na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası’nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor. Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yıllarında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971’de İngiltere’nin adaların kontrolünü BAE’ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran’ı “işgalci” olarak niteliyor.

Süleymani için Bağdat’ta gösteri

Geçtiğimiz yıl ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Bağdat’ta gösteri düzenlendi. Yandaşları, Haşdi Şabi’nin Bağdat’ta “Bir milyonluk” gösteri çağrısı üzerine sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı bölgelerinden Bağdat’ta bulunan ünlü Tahrir Meydanı’na akın etti. Kasım Süleymani, ölümünün birinci yılında memleketi Kirman’da da anıldı. Süleymani’nin İran’ın Kirman kentinde bulunan mezarına akın eden yüzlerce kişi, İran bayrakları ile mezarı başında dua etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

DÜNYA İsrail İran'ın muhtemel saldırılarına karşı "hazırlık yapıyor" iddiası