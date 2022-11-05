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İran'dan Ukrayna'daki SİHA'lara ilişkin açıklama: Savaştan önce verdik

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Ukrayna savaşı başlamadan aylar öncesinde Rusya’ya sınırlı sayıda SİHA verdik" ifadelerini kullanarak, füze gönderdikleri iddiasının ise doğru olmadığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
İrandan Ukraynadaki SİHAlara ilişkin açıklama: Savaştan önce verdik
Foto: Arşiv.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkent Tahran’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tüzüğünü Savunma Dostları Grubu toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Emir Abdullahiyan, Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze ve SİHA verdiklerine ilişkin iddialara bir kez daha yanıt verdi.

  • Emir Abdullahiyan, Rusya’ya SİHA gönderdiklerini teyit ederek, “Batılı ülkeler Ukrayna savaşında kullanılması için Rusya’ya SİHA ve füze gönderdiğimizi iddia ediyorlar. Füze gönderdiğimiz tamamen yalan. SİHA gönderdiğimiz ise doğru. Ukrayna savaşı başlamadan aylar öncesinde Rusya’ya sınırlı sayıda SİHA verdik” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAN RUSYA’NIN İRAN SİHA’LARI KULLANDIĞINA İLİŞKİN KAYIT VE BELGELERİ BİZE SUNMASINI İSTEDİK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya’nın İran SİHA’ları kullandığına ilişkin iddiaların incelenmesi için anlaştıklarını belirten Bakan Abdullahiyan, “Ukrayna Dışişleri Bakanı’ndan Rusya’nın İran SİHA’ları kullandığına ilişkin kayıt ve belgeleri bize sunmasını istedik. Bir Avrupa ülkesinde iki hafta önce uzman heyetler arasında bu konuda görüşme gerçekleştirecektik. Ancak son anda Ukrayna heyeti görüşmeye katılmadı” dedi.

“ABD VE ALMANYA BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI BATILI ÜLKELER UKRAYNA’YA BASKI YAPIYOR"

ABD ve Almanya’nın müdahaleleri nedeniyle Ukrayna heyeti ile görüşmenin yapılamadığını kaydeden Bakan Abdullahiyan, “ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler Ukrayna’ya baskı yapıyor. Biz İran’a SİHA’lar üzerinden yaptırım uygulamaya hazırlanırken siz İran ile masaya oturup çay, kahve mi içeceksiniz diyorlar” şeklinde konuştu.

  • Abdullahiyan, Ukrayna savaşında Rusya’nın İran SİHA’ları kullandığının ispatlanması durumunda buna kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, Ukrayna yönetiminden bu konudaki kayıt ve belgeleri İran’a sunmasını istedi.

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