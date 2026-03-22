İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı

09:0122/03/2026, Pazar
AA
İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin ortak kesiminde geniş bir bölgede sirenlerin çaldığı kaydedildi.
ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı. İran füzelerinin önlenmesinin ardından İsrail'in orta kesimindeki Holon kentinde bazı noktalara şarapnel parçalarının düştüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İran füzelerinin önlenmesinin ardından Holon kentinde bazı noktalara şarapnel parçaları düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre misillemede ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

WhatsApp çöktü mü? 22 Mart WhatsApp mesajlar neden tek tik, neden gitmiyor?