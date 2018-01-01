İran’da tansiyon yükseliyor

2009’dan bu yana en büyük protestoların yaşandığı İran’da eylemlerde 2 kişinin ölmesiyle tansiyon yükselirken, yetkililer protestolara yabancı ajanların karıştığını iddia etti. Devrim Muhafızları, protestolara katılanların “demir yumrukla” karşılaşacağını açıklarken İçişleri Bakanı da hükümetin halkın taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın Meşhed kentinde perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon yükseliyor. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. İranlı yetkililer, protestolarda hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, “Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi. Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların kanıtlarına rastladık” dedi.

REKLAM

Karışılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari ise protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin “ulusun demir yumruğuyla” karşılaşacaklarını söyledi.

Kovsari “Eğer bu insanlar artan fiyatlar nedeniyle sokaklara çıktıysa o sloganları atmayacaktı, mülkleri ve arabaları yakmayacaktı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani-Fazli, “kaos” ortamının ülkeye fayda sağlamayacağını belirterek, “Halkın huzurunu bozanlara karşılık verilecek.” ifadesini kullandı. Hükümet, meclis ve yargının attığı adımlarla birçok ekonomik sorunun çözüldüğünü ileri süren Rahmani-Fazli, “Hükümetimiz, meclis ve yargı, halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır.” diye konuştu.

REKLAM

“İtirazlar kabul edilmeli”

İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari, İçişleri Bakanlığına, halkın gösteri düzenleme talepleri karşısında zorluk çıkarmama çağrısında bulundu. Mutahhari, “İçişleri Bakanlığı, halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı.” dedi. Mutahhari, İran’da gösteri kültürünün yerleşmediğini ve protestoların kısa sürede asli amacından çıktığına dikkati çekerek, “Bunun sebebi, hiçbir toplantıya izin verilmemesi, her türlü gösterinin İçişleri Bakanlığı tarafından yasa dışı olarak adlandırılması olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Halk Amerikalıları ciddiye almıyor”

Ayrıca ABD’nin İran’daki protestolarla ilgili açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “İran halkı Amerikalıların bu değersiz ve fırsatçı değerlendirmelerini ciddiye almıyor” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran vatan- daşlarının ABD’ye girişini yasakladığını hatırlatan Kasımi, bu nedenle Trump’ın İran halkının durumundan kaygı duymaması gerektiğini söyledi. Kasımi, İran’da halkın meşru taleplerini dile getirebileceği demokrat kanalların bulunduğunu da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’a İran halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yapmıştı. “Dünyanın bu süreci izlediğini” belirten Trump, “rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığının yurtdışında teröre harcanmasından bıkmış” İran halkının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getirmişti.