İran'ın eski Dışişleri Bakanı Zarif'ten Elon Musk'a tepki: Neden dünyanın gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu anda hesabım kısıtlandı

Zarif, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, X'in hesabındaki "mavi tik" olarak bilinen onay rozetini kaldırdığını ve hesabına erişimi kısıtladığını belirtti.

Zarif, paylaşımında Elon Musk'a seslenerek, "Neden X, tam da dünyanın tüm gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu bir anda, benim mavi tikimi kaldırdı, hesabımı kısıtladı ve hatta beni görünmez hale getirdi?" sorularını yöneltti.