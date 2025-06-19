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İran'ın eski Dışişleri Bakanı Zarif'ten Elon Musk'a tepki: Neden dünyanın gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu anda hesabım kısıtlandı

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Zarif'ten Elon Musk'a tepki: Neden dünyanın gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu anda hesabım kısıtlandı

23:4919/06/2025, Perşembe
AA
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İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, X hesabına uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi. Zarif, mavi tikin kaldırıldığını ve hesabının görünürlüğünün sınırlandığını belirtti. Elon Musk'a seslenen Zarif, bu adımların nedenini sorguladı. Zarif, "Neden X, tam da dünyanın tüm gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu bir anda, benim mavi tikimi kaldırdı, hesabımı kısıtladı ve hatta beni görünmez hale getirdi?" ifadelerini kullandı.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya platformu X'in hesabına yönelik kısıtlamalar getirmesine tepki gösterdi.

Zarif, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, X'in hesabındaki "mavi tik" olarak bilinen onay rozetini kaldırdığını ve hesabına erişimi kısıtladığını belirtti.

Hesabının görünürlüğünün sınırlandırıldığını belirten Zarif, bu adımlara anlam veremediğini ifade etti.

Zarif, paylaşımında Elon Musk'a seslenerek, "Neden X, tam da dünyanın tüm gerçekleri bilmeye ihtiyaç duyduğu bir anda, benim mavi tikimi kaldırdı, hesabımı kısıtladı ve hatta beni görünmez hale getirdi?" sorularını yöneltti.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Zarif, X hesabından İran'a saldırılar düzenleyen İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.


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