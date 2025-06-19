Beyaz Saray: Trump İran kararını iki hafta içinde verecek

ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı merak edilirken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump'ın İran’la yakın gelecekte gerçekleşme ihtimali olan müzakerelere dair önemli bir olasılık bulunduğu için, Amerika’nın müdahil olup olmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini söylediği bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#İran
#İsrail