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Beyaz Saray: Trump İran kararını iki hafta içinde verecek

Beyaz Saray: Trump İran kararını iki hafta içinde verecek

20:4019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı merak edilirken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump'ın İran’la yakın gelecekte gerçekleşme ihtimali olan müzakerelere dair önemli bir olasılık bulunduğu için, Amerika’nın müdahil olup olmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini söylediği bildirildi.

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