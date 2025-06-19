İran medyası, atılan hipersonik füzelerden etkilenen vurulan Soroka Tıp Merkezi için altında askeri üs olduğunu iddia eden alaycı bir video yayınladı. Yayınlanan videoda 15 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'nin en büyük tıbbi kompleksi olan el-Şifa Hastanesi'ne “Altında Filistinli direnişçilerin karargahı var” bahanesiyle bir saldırı başlatmasına ve Gazze'deki onlarca hastaneyi vurmasına atıf yapıyor.





İran medyası İsrail'e 'hastanesinin altında askeri üs' atıflı alaycı video yayınladı Dünya





Şifa Hastanesi’ni bastıktan sonra dünya kamuoyuna iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt sunamayan işgalci güç, baskından 10 gün sonra sosyal medyaya tünel görüntüleri yüklemişti.

İsrail ordusu baskın yaptığı Şifa Hastanesinde

Günlerce süren baskın, İsrail tarafından Hamas'ın askeri kontrol merkezine giden iddia edilen bir yeraltı tünel sistemini bulmak için "kesin ve hedefli" bir operasyon olarak tanımlanmış fakat herhangi bir kanıt unsuru bulunmamıştı.

Şifa Hastanesi’ne yaptığı baskından sonra içeridekileri zorla çıkartan soykırım ordusu, sadece ağır yaralıların bulunduğu tahmin edilen hastanede doktorları tutuklamış ve hastanenin hizmet vermesini engellemişti.







