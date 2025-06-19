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İsrail Spor Bakanı: Hastanelere füze atanlar en aşağılık insanlardır

İsrail Spor Bakanı: Hastanelere füze atanlar en aşağılık insanlardır

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
11:2619/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail Spor Bakanı Miki Zohar ve İsrail'in Gazze'de vurguğu hastanelerin görüntüleri
İsrail Spor Bakanı Miki Zohar ve İsrail'in Gazze'de vurguğu hastanelerin görüntüleri

İsrail Spor Bakanı Miki Zohar, İran'ın Tel Aviv'e attığı füzelerden Soroka Hastanesi’nin etkilenmesinin ardından saldırıyı 'aşağılık insanlar' diyerek kınadı. Gazze'de hastane ve sicil gözetmeksizin saldıran Netanyahu hükümetinin kabinesnde görev yapan Zohar bunu insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. İsrail'de İran'a karşı başlattığı saldırılarda Kirmanşah’taki Farabi Hastanesini hedef almıştı. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hizmet veren yedi ayrı hastaneyi defalarca bombalamış ve binlerce sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Gazze'deki hükümet, İsrail'in nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail Spor Bakanı Miki Zohar, İran’ın Beerşeba’daki Soroka Hastanesi’ne yönelik füze saldırısına tepki gösterdi. Gazze'de 'altında tünel var' yalanıyla hastane bombalandığını unutan İsrail Spor Bakanı Miki Zohar, “Ancak yeryüzünün en aşağılık insanları hastane yataklarında yatan sivillere füze atabilir” dedi. İsrail'de İran'a karşı başlattığı saldırılarda Kirmanşah’taki Farabi Hastanesini hedef almıştı. Ayrıca İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı tam abluka ve soykırımda tüm hastaneleri vurmuş hatta Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin sığındığı el-Ehli Hastanesi vuruldu. Vurulma sonucu en az 500 Filistinli sivilin çoğu yanarak hayatını kaybetmişti. Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de vurduğu hastaneler

Gazze'de İsrail'in ağır bombardımanlarından yaralanan sivillerin tedavi için getirildiği pek çok hastanedeki siviller tedavi edilemeden katledildi. İsrail'in açıktan tank atışıyla bombaladığı hastanelerden bazıları;

El Ehli Hastanesi

Şifa Hastanesi

Endonezya Hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi

Kudüs Hastanesi

Nasr Rantisi Çocuk Hastanesi İsrail'in bombardıman tehdidi sebebiyle tahliye edildi.
Al Awda Al Yemen Al Saeed hastaneleri ise personellerinin öldürülmesi ve esir alınması sonucu hizmet veremez hale geldi.

Cenazelerin arasında basın açıklaması

İsrail'in bombaladığı ve 500 sivilin katledildiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi. Sağlık Bakanı Yardımcısı, İsrail'in saldırıdan önce kendilerini tehdit ettiğini, uluslararası kurumların güvencesine rağmen katliamın yaşandığını söyledi

Gazze'deki El Baptist Hastanesi



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