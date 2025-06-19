İsrail Spor Bakanı: Hastanelere füze atanlar en aşağılık insanlardır

İsrail Spor Bakanı Miki Zohar, İran’ın Beerşeba’daki Soroka Hastanesi’ne yönelik füze saldırısına tepki gösterdi. Gazze'de 'altında tünel var' yalanıyla hastane bombalandığını unutan İsrail Spor Bakanı Miki Zohar, “Ancak yeryüzünün en aşağılık insanları hastane yataklarında yatan sivillere füze atabilir” dedi. İsrail'de İran'a karşı başlattığı saldırılarda Kirmanşah’taki Farabi Hastanesini hedef almıştı. Ayrıca İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı tam abluka ve soykırımda tüm hastaneleri vurmuş hatta Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin sığındığı el-Ehli Hastanesi vuruldu. Vurulma sonucu en az 500 Filistinli sivilin çoğu yanarak hayatını kaybetmişti. Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.