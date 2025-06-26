İran'ın gizli nükleer kalesi: 'Kayıp' uranyum için Kolang Dağı iddiası

İsrail ile İran arasında ateşkes şimdilik sağlanmış görünse de cevap bekleyen sorular gündemdeki yerini koruyor.





Bunlardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbeti. İran, stoğunu saldırıdan önce Fordo tesisinden taşındığını duyurmuştu. Ancak nerede olduğu bilinmiyor.





ABD, İran'da üç tesisi vurarak ülkenin nükleer kapasitesini yok ettiği görüşünde. Ancak Batı basınında yer alan iddialara göre İran, “Kolang Dağı”olarak adlandırılan bölgede, korunaklı bir nükleer yerleşke inşa ediyor.

"KAYIP" URANYUM İÇİN MÜKEMMEL SAKLANMA ALANI

İngiliz Telegraph gazetesi, Fordo’dan çok daha derinlerde yer alan kompleksin, “kayıp” uranyum için mükemmel bir saklanma alanı olabileceğini öne sürüyor.





Telegraph gazetesine göre söz konusu gizli tesis, İsfahan eyaletinin merkezinde, Natanz nükleer tesisine dakikalar uzaklıkta. Fordo’nunsa 145 kilometre güneyinde. Bu geniş alana yayılan tesis, Kolang dağında bulunuyor. Halen yapım aşamasında olan tesis iddiaya göre son dört yılda güçlendirilip genişletildi.





Bu yeni kompleksin, Fordo'ya kıyasla çok daha derinde ve güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda olduğu belirtiliyor. Yine telegraph'a göre Fordo’un yalnızca iki tünel girişi bulunurken, Kolang dağındaki tesisisin en az dört girişi mevcut. Haberde, gizli tesisin yer altı odalarının da yerin 100 metre altına indiği belirtiliyor.





DERİNLİK SIĞINAK DELİCİ BOMBALARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Tesisle ilgili dikkat çekilen bir başka veri de inşa edildiği Kolang Dağı'na dair. Fordo'daki tesisin bulunduğu dağ, deniz seviyesinden 960 metre yükseklikte. Kolang Dağı'nın yükseliğiyse bin 608 metre yüksekte.





Bu da, Kolang'da nükleer operasyonlar için hem daha fazla koruma hem de potansiyel olarak çok daha büyük yer altı odaları sağlıyor. Tesisin daha derine inşa edilmiş olması, yer altı tesislerini hedef almak üzere tasarlanan sığınak delici bombaların etkinliğini de önemli ölçüde azaltıyor.





Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın en iyi korunan nükleer tesisi olan Fordo'yu sığınak delici B2'lerle bombalarken; İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesisleri denizaltılardan ateşlenen Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.



