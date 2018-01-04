İran'ın huzuru esastır

Erdoğan, Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunları çiğnememesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu söyledi. Ruhani, Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve gösterilerin sona ermesini umduklarını kaydetti.

Teşekkürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi. Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti. Ruhani de Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi. Ruhani’ye bir telefon da Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’dan geldi. Macron, Ruhani’ye ‘insanların düşünce ve gösteri özgürlüğüne saygı duyulması’ çağrısı yaptı. Gergin geçtiği iddia edilen görüşme sonrası Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Tahran’a yapmayı planladığı ziyaret ertelendi.