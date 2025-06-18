İran'ın saldırıları sonrası Netanyahu'dan 'Ağır kayıplar veriyoruz' itirafı

İran ordusundan 20'den fazla üst düzey ismin, bazı nükleer bilim adamlarının ve birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırılara İran balistik füzelerle cevap verdi.

ABD'nin savaşa girebileceği konuşulurken yedinci gününe girecek olan çatışmalar sırasında terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'itiraf' niteliğinde bir açıklama geldi.

Netanyahu, bu saldırıların ve verdikleri kayıpların ardından İsrail'in her zamankinden daha güçlü güçlü olacağını da ileri sürdü.