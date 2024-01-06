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İran'ın Şiraz kentinde şiddetli patlama

İran'ın güneyindeki Şiraz kenti çevresinde bulunan Bahtegan Gölü yakınlarında nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama olduğu bildirildi.

15:28 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:32 - 6/01/2024 Cumartesi
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Şiraz
Şiraz
İran'ın güneyindeki
Şiraz
kenti çevresinde bulunan Bahtegan Gölü yakınlarında nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama olduğu belirtilirken yetkililer bölgede uçak veya helikopter kazası olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

İran'ın devlet televizyonuna konuşan Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami, Şiraz'da büyük bir patlama sesinin duyulduğunu doğruladı.


Patlamanın nedeni bilinmiyor


Patlamanın bölgede uçak veya helikopter kazasından kaynaklı olduğuna dair iddiaları reddeden İranlı yetkili, "Patlamanın nedeni bilinmiyor ancak Şiraz havalimanından yapılan takiplere göre bölgede yolcu uçağı veya helikopter kazası olmadı." dedi.


Gulami, "Ordu Hava Savunma birimi de bu bölgedeki büyük patlama sesini doğruladı. Yerel yetkililer, polis ve askeri birimler konuyu araştırıyor." ifadelerini kullandı.


İranlı yetkili, konuyla ilgili ek bilgilerin daha sonra kamuoyuna duyurulacağını aktardı.


Ülkenin güneyindeki Şiraz kenti yakınlarında yer alan Bahtegan Gölü çevresinde yerleşim yeri bulunmuyor.


Kirman'daki patlamayı DEAŞ üstlenmişti


Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. 91 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.




#İran
#patlama
#Şiraz
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