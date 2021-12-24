Dünya İranın tehditlerinin ardından İsrailden savunma için 2,9 milyar dolarlık gizli bütçe
ORTADOĞU

İran'ın tehditlerinin ardından İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

İsrail Meclisi Maliye Komitesi, 'gizli' amaçlar için kullanılmak üzere 9 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 2,9 milyar dolar) ek savunma bütçesini onayladı. Ek "gizli" bütçenin, İsrailli yetkililerin "İran'ın nükleer tesislerine askeri operasyon" tehditlerinin ardından onaylanması dikkati çekti

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Haber Merkezi AA
İranın tehditlerinin ardından İsrailden savunma için 2,9 milyar dolarlık gizli bütçe
(Arşiv)

"Israel HaYom" gazetesinde yer alan haberde, "2021 yılı için devam eden bütçe tahsis sürecinin bir parçası olarak Mecliste 8 saatlik toplantının ardından ek bir savunma bütçesi onaylandı." ifadeleri kullanıldı.

  • Söz konusu bütçenin hedeflerinin "gizli" olduğu vurgulanan haberde, bu adımın "İran'ın nükleer programını kısmaya yönelik diplomatik çabaların başarısız olması durumunda İsrail'in son çare olarak bu ülkeye karşı askeri harekat için acil durum planları hazırladığına" dair raporların ardından geldiğine dikkati çekildi.

Tel Aviv yönetimi zaman zaman, "nükleer silah elde etme çabalarını sürdürmesi halinde İran'ın tesislerine askeri operasyon düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı "oyalama stratejisine" karşı yakında "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İran nükleer tehdidinin, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi" gerektiğini belirtmişti.

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FOTOĞRAF 17
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Viyana'da İran ile Tahran'ın nükleer programı üzerine müzakereler devam ederken, Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz'ı Pentagon'da ağırladı.
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Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Austin, ABD'nin İsrail'in bölgedeki niteliksel üstünlüğüne bağlı olduğunu yineledi.
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Austin, \"İsrail'in, İran hükümetinin terörizme verdiği destek, füze programı ve endişe verici nükleer ilerlemeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle ilgili derin endişelerini paylaşıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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ABD ile İsrail'in, İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme konusunda \"tamamen aynı fikirde\" olduğunu kaydeden Austin, şöyle devam etti:
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\"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız.\"
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Austin, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmesini de takdir ettiklerini ifade ederek, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) görev bölgesine dahil edilmesinin bölgede yeni fırsatlara kapı açtığını belirtti.
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Aynı toplantıda konuşan Gantz ise İsrail ile ABD arasındaki stratejik bağlara değindi.
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Gantz, \"İran'a karşı koymak için ortak askeri hazırlık ve İran'ın bölgesel saldırganlığını ve nükleer arzusunu durdurmak da dahil olmak bu konudaki diyalogumuzu ve işbirliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İran'ın küresel ve bölgesel barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söylemeliyim.\" dedi
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İran'ın İsrail devletine varoluşsal tehdit olduğunu savunan Gantz, İran halkından sorunlarının İran rejimi ile olduğunu söyledi.
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Gantz, \"İran, hegemon olma özlemiyle, Ortadoğu'da ve ötesinde özgürlük, insanlık onuru ve barışın tüm izlerini yok etmeye çalışıyor. Nükleer program, İran'ın radikal ideolojisini dayatma ve İsrail'in varlığını tehdit etme gibi hegemonik hedeflerine ulaşması için bir araçtır. Küresel bir güç olarak ABD yönetiminin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme konusundaki kararlılığına tamamen güveniyorum.\" diye konuştu.
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Öte yandan İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı simüle edecek bir hava eğitim misyonunu için hazırlıklara başlamış durumda.
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İngiliz Daily Mail gazetesinden Chris Pleasance imzalı habere göre, İsrail'i askeri yetkililer Tahran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda bir sonraki hamlelerini planlamak için ABD'li meslektaşlarıyla buluşuyor.
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İddia İsrail Savunma Bakanının ABD'ye gitmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede dünya gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen iddia ile ilgili İsrailli Bakan Zeev Elkin'de açıklama geldi.
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İddia İsrail Savunma Bakanının bugün ABD'ye gitmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede dünya gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen iddia ile ilgili İsrailli Bakan Zeev Elkin'de açıklama geldi.
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Ancak İsrailli yetkili konu ile ilgili detay vermekten kaçındı. İngiliz gazetesinin iddiasına göre, ABD ve İsrail önümüzdeki aylarda F-15 ve F-35 uçaklarının katılacağı bir tatbikat gerçekleştirecek.
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Söz konusu tatbikatta uçaklar 600 mil mesafe kaydedip 'düşmen hedeflerini' imha edecek. Askeri uzmanlar bu tatbikattaki hedefin İran'ın nükleer tesisleri olduğunu belirtiyor.
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Uzmanlar İsrail'in İran'a yönelik böyle bir operasyonunu 'kabus senaryosu' olarak nitelendiriyor. ABD'li yetkililer ise olası askeri tatbikatlar hakkında gelen soruları yanıtsız bıraktı.
Dünyayı tedirgin eden 'kabus senaryosu': İran'a müdahale için hazırlanıyorlar
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda diğer seçeneklere hazır olduklarını açıklayan Austin, ''Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız." dedi. Uzmanlar ise İran'a yönelik olası bir operasyonu 'kabus senaryosu' olarak nitelendiriyor.

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