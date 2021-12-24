İran'ın tehditlerinin ardından İsrail'den savunma için 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

\"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız.\"