İran’ın yerli eğitim uçağı Çin malı çıktı

Fotoğraf: AA / İran'ın yerli olduğunu iddia ettiği eğitim uçağı.

İran devlet televizyonu, "Yasin" adı verilen askeri eğitim uçağının Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari'nin katılımıyla Hemedan Şehid Nuje Hava Üssü'nde düzenlenen törenle tanıtıldığını duyurmuştu.

Tören sırasında ilk resmi uçuşunu gerçekleştiren iki kişilik mürettebata sahip uçağın 12 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

İran'ın yerli olduğunu iddia ettiği eğitim uçağı için savunma sanayi uzmanları ise Çin üretimi diyor.

Çin üretimi bir jet.

F-5'lere benzetilmişti

Yerli üretim olduğu söylenen askeri eğitim uçağının, 1970'lerde Amerikan Northrop şirketi tarafından üretilen F-5 tipi uçaklara benzerliği dikkati çekmişti. İran, 1979'daki devrimden 5 yıl önce ABD'den o dönemin en gelişmiş uçaklarından sayılan F-5 uçaklarını almıştı. İran Hava Kuvvetlerinin hizmetinde yaklaşık 50 adet F-5 uçağı bulunuyor.

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