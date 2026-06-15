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İran'la savaşın başındaki Trump'tan sonundaki Trump'a: Beden dili dikkat çekti

İran'la savaşın başındaki Trump'tan sonundaki Trump'a: Beden dili dikkat çekti

23:2815/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trump'ın, İran savaşının başından ve sonuna kadar beden dili değişimi.
Trump'ın, İran savaşının başından ve sonuna kadar beden dili değişimi.

ABD ile İran, aylardır süren savaşın ardından anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği anlaşma için cuma günü imzaların atılacağı duyurulurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın öncesindeki rahat tavırları ile anlaşmayı duyurduğu andaki vücut dili dikkatleri çekti.

Dün gece İran ile ABD'nin anlaşmaya vardıklarını duyuruldu.

107 gün sonra gelen bu açıklama bazı noktalarınca İran tarafından yalanlansa Tahran cephesi de nihai olarak anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Gözler bunun ardından cuma günü İsviçre’de düzenlenecek imza törenine çevrildi.

Beden dili ele verdi: Trump yenilgiyi kabullendi

Bu gelişmelerin gölgesinde ise bir detay dikkat çekti.

28 Şubat'ta başlayan İran ile savaşın hemen başlarında rahat ve kendinden emin tavırlarıyla konuşmalarını gerçekleştiren, gözdağı veren Trump'ın koltuğun ucunda oturduğu ve parmaklarını birleştirerek konuştuğu görüldü.



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