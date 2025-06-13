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İranlı turistlerden İsrail'e tepki: 'İntikam duygusu içindeyiz'

İranlı turistlerden İsrail'e tepki: 'İntikam duygusu içindeyiz'

16:1913/06/2025, Cuma
IHA
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Foto: İHA
Foto: İHA

İsrail'in İran'daki çeşitli askeri noktalara yönelik saldırıları sürerken, Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden Van'a giriş yapan İranlı turistler, yaşananlara tepki gösterdi.

Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın birçok kentinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye'ye gelen İranlı vatandaşlar, sınır kapısında duygularını dile getirdi.


İsrail'in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hâkim olduğunu belirtti.


Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.


"İntikam hissi var"

Abdullah Hoseyin, İran'da bazı noktalara saldırı düzenlendiğini belirtti. Buna karşılık olarak da İran'ın İsrail'e drone gönderdiğini ifade eden Hoseyin, "İran ve İsrail arasında işler çok sıcak ilerliyor. Hem sivil hem de komutanlardan ölenler oldu. Bu konuda biraz dertliyiz. Diğer taraftan da intikam hissi var. İran'da farklı görüşler var ama genel olarak tepkiler aynıdır. Anladığım kadarıyla İran'ın attığı adımlarla bu gidişat biraz daha sert bir noktaya gelecektir" dedi.


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