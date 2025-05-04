İranlı Türklerin "Traktör" coşkusu

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk olan Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör takımı, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64'e yükseltti. Liderin en yakın takipçisi Sepehan, sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybedince, Traktör bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Traktör'ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tebriz'de kutlama için sokaklara ve şehir meydanlarına dökülen taraftarlar tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterileri düzenledi.