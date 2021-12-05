Dünya Irkçı Hindular namazda saldırdı
ASYA

Irkçı Hindular namazda saldırdı

Hindistan’ın Gurgaon kentinde aşırı milliyetçi Hint gruplar, cuma namazı esnasında namazın kılındığı bölgelerde gösteriler düzenleyerek Müslümanlara saldırdı. Namaz sırasında ırkçı Hint gruplar, imamın sesini bastırmak için “Hainleri vurun!” sloganları attı, Hindu duaları ve şarkılar okudu...

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Irkçı Hindular namazda saldırdı
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Hindistan’ın Gurgaon kentinde aşırı milliyetçi Hint gruplar, cuma namazı esnasında namazın kılındığı bölgelerde gösteriler düzenleyerek Müslümanlara saldırdı. Namaz sırasında ırkçı Hint gruplar, imamın sesini bastırmak için “Hainleri vurun!” sloganları attı, Hindu duaları ve şarkılar okudu. Bir süre sonra göstericiler daha da ileri giderek namaz kılınan yerlere inek gübresi fırlattı. Gösterilere 100’den fazla kişinin katıldığı kaydedildi.

Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
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Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
Hindistan'ın Panisagar bölgesinde Müslümanlara ait ibadethane, ev ve iş yerleri ateşe veriliyor. “Hindutva” adını veren Hindu çeteler bölgede son 7 gün içerisinde 12 camiyi ateşe verdi. Yerel halk Müslüman topluluğa yönelik saldırıların önceden planlandığını söylüyor. Hindistan'ın panisagar bölgesi Hindutva örgütlerinin ayaklanmalarına ve yağmalamalarına tanık oluyor.

  • Gurgaon yönetimi, göstericilerin saldırı ve talepleri doğrultusunda, şehirde namaz kılmak için belirlenen 108 halka açık bölgenin büyük bir bölümünü kapatarak, bölge sayısını önce 37’ye, ardından 20’ye kadar indirdi. Gösterilere balta ve sopalarla katılan fanatik Hindular, aylardır cuma namazlarını sabote etmeye çalışıyor.

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