​Irkçı Hindular namazda saldırdı

Hindistan’ın Gurgaon kentinde aşırı milliyetçi Hint gruplar, cuma namazı esnasında namazın kılındığı bölgelerde gösteriler düzenleyerek Müslümanlara saldırdı. Namaz sırasında ırkçı Hint gruplar, imamın sesini bastırmak için “Hainleri vurun!” sloganları attı, Hindu duaları ve şarkılar okudu. Bir süre sonra göstericiler daha da ileri giderek namaz kılınan yerlere inek gübresi fırlattı. Gösterilere 100’den fazla kişinin katıldığı kaydedildi.
- Gurgaon yönetimi, göstericilerin saldırı ve talepleri doğrultusunda, şehirde namaz kılmak için belirlenen 108 halka açık bölgenin büyük bir bölümünü kapatarak, bölge sayısını önce 37’ye, ardından 20’ye kadar indirdi. Gösterilere balta ve sopalarla katılan fanatik Hindular, aylardır cuma namazlarını sabote etmeye çalışıyor.