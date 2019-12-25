Irkçı valiye geçit yok

ARABASINI ÇEVRELEDİLER
lHindistan’da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı gösteriler devam ediyor. Batı Bengal’de Jadavpur Üniversitesi’ndeki programa davet edilen Vali Jagdip Dankar, yasayı destekleyen beyanatı nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Eyaletin başkenti Kalküta’da üniversite kampüsüne girdiği sırada valinin arabasını çevreleyen öğrenciler, “Dankar geri dön” yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.
YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ
Başkent Yeni Delhi’de ise, parlamento yakınındaki Jantar Mantar meydanına yürümek isteyen Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Uttar Pradeş eyaletinin Meerut kentinde protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere yola çıkan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) eski Genel Başkanı Rahul Gandi ile kardeşi ve INC’nin Genel Sekreteri Priyanka Gandi Vadra, şehrin girişinde polis yetkililerince durduruldu.
Parti içinden tepki
- Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) Batı Bengal eyaleti Başkan Yardımcısı Çandra Kumar Bose, “Eğer yasa değişikliği herhangi bir dinle ilgili değilse, neden sadece Hindu, Sih, Budist, Hristiyan, Parsi ve Jainlerin olduğunu belirtiyoruz. Neden Müslümanlar dahil edilmiyor? Şeffaf olalım” sözleriyle partisinin yaptığı değişikliğe tepki gösterdi. Bose, Müslümanların kendi ülkelerinde baskı görmeseler Hindistan’a gelmeyeceklerini belirtti.