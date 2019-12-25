Dünya Irkçı valiye geçit yok
ASYA

Irkçı valiye geçit yok

Hindistan’da Müslüman göçmen karşıtı ırkçı Vatandaşlık Yasası’na tepkiler dinmiyor. Batı Bengal’de öğrenciler, yasayı destekleyen valiye geçit vermezken, başkent Yeni Delhi’deki öğrenci yürüyüşüne polis müdahale etti. Yasaya parti içinden de tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan
Hindistan

ARABASINI ÇEVRELEDİLER

lHindistan’da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı gösteriler devam ediyor. Batı Bengal’de Jadavpur Üniversitesi’ndeki programa davet edilen Vali Jagdip Dankar, yasayı destekleyen beyanatı nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Eyaletin başkenti Kalküta’da üniversite kampüsüne girdiği sırada valinin arabasını çevreleyen öğrenciler, “Dankar geri dön” yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Valinin arabası protestocular tarafından çevrelendi.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

Başkent Yeni Delhi’de ise, parlamento yakınındaki Jantar Mantar meydanına yürümek isteyen Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Uttar Pradeş eyaletinin Meerut kentinde protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere yola çıkan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) eski Genel Başkanı Rahul Gandi ile kardeşi ve INC’nin Genel Sekreteri Priyanka Gandi Vadra, şehrin girişinde polis yetkililerince durduruldu.

Parti içinden tepki

  • Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) Batı Bengal eyaleti Başkan Yardımcısı Çandra Kumar Bose, “Eğer yasa değişikliği herhangi bir dinle ilgili değilse, neden sadece Hindu, Sih, Budist, Hristiyan, Parsi ve Jainlerin olduğunu belirtiyoruz. Neden Müslümanlar dahil edilmiyor? Şeffaf olalım” sözleriyle partisinin yaptığı değişikliğe tepki gösterdi. Bose, Müslümanların kendi ülkelerinde baskı görmeseler Hindistan’a gelmeyeceklerini belirtti.

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