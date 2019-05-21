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Dünya Irkçılığa karşı yürüdüler
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AVRUPA

Irkçılığa karşı yürüdüler

Avrupa’nın 13 ülkesinde, "Herkes için Tek Avrupa - Milliyetçiliğe Karşı Senin Oyun" adlı oluşum tarafından on binlerce kişinin katıldığı, ırkçı aşırı sağ ve sağ popülizm karşıtı gösteriler düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa genelinde aşırı sağcı ve sağ popülist akımlara karşı protesto eylemleri yapıldı.
Avrupa genelinde aşırı sağcı ve sağ popülist akımlara karşı protesto eylemleri yapıldı.

50 KENTTE GÖSTERİ

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde oylarını artıran sağ popülist partilere karşı Avrupa halkları sokaklara döküldü. Avrupa’nın 13 ülkesinde, aşırı sağcı ve sağ popülist akımlara karşı geniş katılımlı protesto eylemleri yapıldı. "Herkes için Tek Avrupa - Milliyetçiliğe Karşı Senin Oyun" adli oluşum tarafından organize edilen ve 13 ülkede yaklaşık 50 kentte gerçekleşen eylemlere on binlerce kişi katıldı.

AŞIRI SAĞA OY YOK

Almanya’nın başkenti Berlin’de göstericiler, “Nasyonalizme karşı herkes için bir Avrupa”, “Bölünmez” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Gösterilerde yapılan konuşmalarda, AP seçimlerinde aşırı sağcı ve popülist partilere oy verilmemesi çağrısında bulunularak, “Avrupa’da ayrımcılığın, İslam ve Yahudi düşmanlığının yeri yok. İnsan hakları özellikle azınlık haklarıdır” ifadeleri kullanıldı.

  • 'Milliyetçilik düşmanımız'
  • Angela Merkel
  • Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yaptığı konuşmada, milliyetçiliğin Avrupa projesinin düşmanı olduğunu dile getirdi. Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) muhafazakar milletvekillerini çatısı altında toplayan Avrupa Halk Partisi’nin seçim mitingine katılan Merkel Hırvatça, “Barışın, özgürlüğün ve refahın Avrupasını destekleyin” çağrısında bulundu.

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