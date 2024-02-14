İrlanda Başbakanı Varadkar İsrail için 'öfke gözlerini kör etmiş' ifadesini kullandı

"İsrail cezalandırılmadan pervasızca hareket ediyor ve Gazze halkına yönelik soykırım savaşını sürdürüyor çünkü dünya liderleri tarafından asla hesaba çekilmiyor. Refah'taki milyonlarca Filistinli mülteci, dünyanın gözü önünde Gazze Şehri ve Han Yunus'tan çıkarılanlarla aynı kabusu yaşıyor. İrlanda hükümeti, İsrail'in Refah'a saldırısının insanlık dışı olduğunu, İsrail'in haydut bir devlet gibi davrandığını ve Netanyahu'nun kimseyi dinlemediğini söyledi. O halde neden İsrail'in Dublin Büyükelçisi (Dana Erlich) hala İrlanda'da RTE televizyonunda soykırımı meşrulaştırıyor? Onun gönderilmesinin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Aynı zamanda Avrupa devletleri, İngiltere ve ABD'nin İsrail'in soykırımını silahlandırmayı bırakmasının da zamanı geldi. İrlanda hükümetinden bu çağrıyı ne zaman duyacağız?"​​​​​​​