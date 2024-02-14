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Dünya

İrlanda Başbakanı Varadkar İsrail için 'öfke gözlerini kör etmiş' ifadesini kullandı

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in artık ABD dahil dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediğinin çok açık olduğunu belirterek, "Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum" dedi.

21:00 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

İrlanda parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gündeme geldi.

Başbakan Varadkar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda, Refah'ta
"ciddi katliam riski
" bulunduğunu, bunun da "
İsrail'in sorumlu olduğu diğer tüm uluslararası hukuk ihlallerine ek olarak uluslararası hukukun da ağır ihlali"
olacağını söyledi.

Konuşmasında, herkesin gerçekçi olması gerektiğini belirten Varadkar, şu ifadeleri kullandı:

  • "İsrail'in, dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediği çok ama çok açık. Artık Amerikalıları bile dinlediklerini sanmıyorum. Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum.”

"Avrupa devletleri, İngiltere ve ABD'nin, İsrail'in soykırımını silahlandırmayı bırakmasının zamanı geldi"

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süregelen saldırılarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"İsrail cezalandırılmadan pervasızca hareket ediyor ve Gazze halkına yönelik soykırım savaşını sürdürüyor çünkü dünya liderleri tarafından asla hesaba çekilmiyor. Refah'taki milyonlarca Filistinli mülteci, dünyanın gözü önünde Gazze Şehri ve Han Yunus'tan çıkarılanlarla aynı kabusu yaşıyor. İrlanda hükümeti, İsrail'in Refah'a saldırısının insanlık dışı olduğunu, İsrail'in haydut bir devlet gibi davrandığını ve Netanyahu'nun kimseyi dinlemediğini söyledi. O halde neden İsrail'in Dublin Büyükelçisi (Dana Erlich) hala İrlanda'da RTE televizyonunda soykırımı meşrulaştırıyor? Onun gönderilmesinin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Aynı zamanda Avrupa devletleri, İngiltere ve ABD'nin İsrail'in soykırımını silahlandırmayı bırakmasının da zamanı geldi. İrlanda hükümetinden bu çağrıyı ne zaman duyacağız?"​​​​​​​
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
'Tarih affetmeyecek' vurgusuyla BM'den terör devleti İsrail'e Refah'ta 'katliamı' engellemesi için çağrı
'Tarih affetmeyecek' vurgusuyla BM'den terör devleti İsrail'e Refah'ta 'katliamı' engellemesi için çağrı

Terör devleti İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarına Refah'ta devam ediyor. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayan İsrail'e bir uyarı da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi. Gazze halkının yarısından fazlasının Refah'a sıkışmış bir şekilde "ölümle göz göze" yaşadığını vurgulayan Griffiths, "Tarih affetmeyecek. Bu savaşın sonlanması gerekiyor." dedi.


#ABD
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#İrlanda Başbakanı Leo Varadkar
#israil
#Refah
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