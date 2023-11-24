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İrlanda fena karıştı: Binlerce kişi sokağa indi polisle çatıştı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 50 yaşlarında bir kişi okul önünde bekleyenlere bıçaklı saldırıda bulundu. 3 çocuk 5 kişinin yaralandığı saldırı sonrası göçmen karşıtları sokağa döküldü ve polisle çatıştı. Polisle çatışan eylemciler araçları da ateşe verdi.

09:10 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:23 - 24/11/2023 Cuma
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İrlanda

İrlanda

İrlanda
'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.


Sky News'te yer alan haberlere göre, Dublin'de Doğu Parnell Meydanı'nda bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 küçük çocuk bulunuyor.


İrlanda polisi de yaptığı açıklamada, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.


Polis, aralarında üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı


İrlanda polisi, çocuklardan birinin ve olay yerinde bulunan kadının, ciddi yaralanma, diğer iki çocuk ve erkeğin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.


Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.​​​​​​​ İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE de yaralanmaların şüpheli bıçaklama olayından kaynaklandığını bildirdi.



Polisle çatıştılar


Dublin'de 5 kişinin bıçaklanması olayının ardından bıçaklı saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıktı.


Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı.



Protestocular birçok araca zarar verdi


Protestocular, birçok araca da zarar verdi. İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.


"Müsamaha gösterilmeyecek"


İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir.” ifadesini kullandı.



McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi. ​​​​​​​






#İrlanda
#Dublin
#okul
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