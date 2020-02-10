Dünya İrlandada Sinn Fein sürprizi
AVRUPA

​İrlanda’da Sinn Fein sürprizi

İrlanda’da Sinn Fein sürprizi

İrlanda’da önceki gün yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketine göre 3 partinin oyları çok yakın görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ipsos MRBI’nin 250 noktada 5 bin 376 kişiyle yaptığı sandık çıkış anketine göre, iktidardaki Fine Gael oyların yüzde 22,4’ünü alırken, onu yüzde 22,3 ile İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein ve yüzde 22,2 ile Fianna Fail izledi. Bu sonuçlara göre, milliyetçi Sinn Fein tarihindeki en büyük seçim başarısına imza attı. İrlanda’da 2016’da yapılan seçimde Fine Gael yüzde 25,5, Fianna Fail 24,3 ve Sinn Fein 13,8 oy almıştı. Fine Gael, bağımsız milletvekillerinin desteği ve ana muhalefet partisi Fianna Fail’in örtülü onayıyla azınlık hükümeti kurmuştu. Hafta içi kesinleşmesi beklenen sonuçların da anketteki gibi olması durumunda ülkeyi yeni bir koalisyon veya azınlık hükümeti bekliyor.

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