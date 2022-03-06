Dünya İrlandalı Milletvekili Rusyaya yapılan engellemeleri ülkesinin İsraile uygulamamasını eleştirdi
AVRUPA

İrlandalı Milletvekili Rusya'ya yapılan engellemeleri ülkesinin İsrail'e uygulamamasını eleştirdi

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları savaş suçu işleyen işgalci İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.

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Haber Merkezi AA
İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistine çifte standart uygulandığı eleştirisi
İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett

Barrett, İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya'ya yaptırım uygulama kararının haklı olduğunu, ancak, aynı yaptırımların İsrail'e uygulanmasına karşı çıkılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle çifte standartla suçlayan Barrett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in insanlığa karşı işlenen suçlarını tanımlamak için en güçlü ve sağlam dili doğru şekilde kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz, ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarif ederken aynı güçlü dili kullanmayacaksınız." ifadesini kullandı.

"Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerine değinen Barrett, "Yaptırımları boş verin, Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz." dedi.

Barrett, "Putin'e ve haydutlarına karşı yaptırım uygulanması 5 gün sürdü." ifadesini kullanarak, ancak Filistinlilere 70 yıldır eziyet edenlere yaptırımların "yararlı" olmayacağını kinayeli şekilde dile getirerek, hükümeti eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, Apartheid sistemini sürdüren İsrailli yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar için çağrıda bulunduğunu söyleyen Barrett, "Vladimir Putin'e karşı başlattığınız yaptırımların tıpatıp aynısı." ifadesine yer verdi.

İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor
DÜNYA
İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor

Eunice fırtınası ülkenin kabusu oldu: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 11
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İngiltere ve İrlanda’da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu.
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Dün geceden bu yana İrlanda’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
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İrlanda’da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı.
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Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon’da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı.
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Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda’da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.
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Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın.” dedi.
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle \"acil durum\" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, \"Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor.\" dedi.
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İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde \"kırmızı alarm\" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.
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Eunice fırtınası ülkenin kabusu oldu: Ölü ve yaralılar var
Eunice Fırtınası İngiltere, Galler, Belçika ve Hollanda'da hayatı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken İngiltere ve Belçika'da yaralananlar oldu.

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