İşgal derseniz kapıları açarız

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen partisinin 132. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin önemli mesajlar verdi:

Son 4 yılda Türkiye’nin sınırları içinde 7 bin 500, sınırları dışında ise 8 bin 500 olmak üzere 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat’ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı’nı başlattık. Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı’nın da amacı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

SİZ ŞÖYLE KENARDA DURUN

PKK’nın, YPG’nin işgalini görmeyenler, şu anda bizim Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ’a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı ihraç ettiler. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Bu harekat, Suriye’nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir.

SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN

Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmeyiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insan Yemen’de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar.

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KENDİNİZE GELİN

Bizim derdimiz Suriye’yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu an mücadele ediyoruz. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu ‘işgal hareketi’ diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

SİZ HİÇ SAMİMİ OLMADINIZ

Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız. 63’ten bu yana oyaladınız. Avrupa Birliği’ne aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu, buydu... Siz dürüst değilsiniz ve hiçbir zaman doğru konuşmadınız. Hayatınız yalan üzerine bina edilmiş. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin, Türkiye’nin, meşru haklarını koruma konusundaki adımlarına karşı çıkması acziyet ve teslimiyettir.

Terbiyesizlik yapmayın

Erdoğan, Türkiye’nin, Kürt halkına karşı olduğu şeklindeki iddialara tepki göstererek, “Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar, ‘Biz, Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda sadece Kobani’den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Hala bizim ülkemizdeler. Amerika, Avrupa Birliği bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Hiç olmazsa kendi milletimiz bunu görsün. Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. Öyle veya böyle göstereceğiz” dedi.

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DEAŞ varlık gösteremeyecek

Erdoğan, Suriye’de hapishanelerde veya kamplardaki DEAŞ’lılara ilişkin ise şöyle konuştu: “Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ’lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. Geride kalan kadın ve çocukları da bir ıslah programı çerçevesinde yeniden kendi toplumlarına kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum.”

NATO’ya 5. madde hatırlatması

NATO ülkelerinin tavrını eleştiren Erdoğan, “Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye’yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5’inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok. Siz Türkiye’yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz* dedi.

Neden Barış Pınarı

“İnşallah Barış Pınarı Harekatı’yla şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz” diyen Erdoğan, harekatın adını nasıl koyduklarını anlattı: “Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk.” Erdoğan, konuşmasını Saf suresi 13. ayetiyle bitirdi: Hoşunuza gidecek bir şey daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele.





Irak sınırına kadar bölge huzura kavuşacak

Erdoğan, şunları söyledi: “Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından ‘Türkiye sivilleri bombalıyor’ diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Çok kısa bir sürede Münbiç’ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız. İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.”