Dünya İşgal saldırılarında 17nci gün Yaptırımlar Kieve ilerleyen Rusyayı durduracak mı
AVRUPA

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 17'nci gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, sahada askeri bir karşılık bulmayan Rusya'yı durdurmak için ekonomik yaptırımlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgal saldırılarında 17nci gün: Yaptırımlar Kieve ilerleyen Rusyayı durduracak mı
Arşiv

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 17'nci gününde devam ediyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, iki ülkenin diplomatları Antalya'da bir çıkış yolu arıyor. Henüz barış için bir adım atılmasa da insani durumlar için kısmi kararlar alındı.

Cephede Ukrayna ordusu dışında herhangi bir güç tarafından karşılık görmeyen Rus ordusunu durdurmak için, birçok ülke yaptırım kararı aldı.

"RUS EKONOMİSİNİ ÇÖKERTTİK"

Geride kalan gün basın karşısına çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya koşulsuz destek vereceklerini, Rus ekonomisini ise çökerttiklerini duyurdu.

Biden, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Rusya'yı 'ticarette en çok kayırılan ülke' statüsünden çıkardıklarını söyleyen Biden, "Ticaret yapmalarını zorlaştıracağız. Ruble'nin değeri çok düştü. İki haftadır Rus borsası kapalı ve biliyorlar ki açıldığı anda çökecek." dedi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.04: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
DÜNYA
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı

ABD Başkanı Biden tek tek duyurdu: Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar devrede
DÜNYA
ABD Başkanı Biden tek tek duyurdu: Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar devrede
Bembeyaz İstanbul

Bembeyaz İstanbul

​Şehrin sembol noktaları görenleri kendisine hayran bıraktı.
Genç Rabia acı haber

Genç Rabia acı haber

​Sokak köpeklerinden kaçarken araba çarpmıştı.
İşgal saldırılarında 17nci gün: Yaptırımlar Kieve ilerleyen Rusyayı durduracak mı

Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular

Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​ABD Başkanı Joe Biden tek tek duyurdu.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.