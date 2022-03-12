İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 17'nci gününde devam ediyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, iki ülkenin diplomatları Antalya'da bir çıkış yolu arıyor. Henüz barış için bir adım atılmasa da insani durumlar için kısmi kararlar alındı.

Cephede Ukrayna ordusu dışında herhangi bir güç tarafından karşılık görmeyen Rus ordusunu durdurmak için, birçok ülke yaptırım kararı aldı.

"RUS EKONOMİSİNİ ÇÖKERTTİK"

Geride kalan gün basın karşısına çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya koşulsuz destek vereceklerini, Rus ekonomisini ise çökerttiklerini duyurdu.

Biden, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Rusya'yı 'ticarette en çok kayırılan ülke' statüsünden çıkardıklarını söyleyen Biden, "Ticaret yapmalarını zorlaştıracağız. Ruble'nin değeri çok düştü. İki haftadır Rus borsası kapalı ve biliyorlar ki açıldığı anda çökecek." dedi.

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İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.04: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

DÜNYA Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı