İşgalci askerler gazetecilere saldırdı: Silahla darp edip yerde defalarca tekmelediler

İşgalci ve katliamcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Filistinliler, cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti.





Müslümanlar, İsrail tarafından getirilen geniş güvenlik önlemleri ve kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa ve çevresinde ibadetlerini yerine getirirken, İsrail güçleri bölgede yayın yapmaya çalışan basın mensuplarına sert müdahalede bulundu.

Kafasına silahla vurulan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Alkharouf'un İsrail polisine, 'Vur o zaman beni' diye tepki gösterdiği, polisin ise gazeteciyi silahla darp ettiği, yerde sürükleyip tekme attığı görüldü.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.





İsrail polisleri ayrıca, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırdı.















