İşgalci güç bunu da engelledi: Hacıları görünce ağlıyoruz

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yıllardır hacca gitmenin özlemiyle yanıp tutuşan Filistinliler, savaşın başlaması ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gazze'den çıkamayan Filistinliler, Kabe'yi tavaf eden hacıları televizyondan seyrederek duydukları özlemi gidermeye çalıştı. Televizyonda kutsal topraklara giden hacıları seyreden ve içi hasretle yanıp tutuşan Merve Subhi Hasan el-Mısri, 2012'de hacca yazıldıklarını ve geçen sene isimleri çıkmayınca çok ağladığını söyledi. "Bu sene gidebileceğimizi söylediklerinde çok sevindim. Kabe'yi nasıl ziyaret edeceğimizi düşünmeye, gün saymaya ve hazırlık yapmaya başladım. Savaş başladı ve hayallerimiz suya düştü. Sınır kapısının açılmasını ve hac ibadetini eda etmeyi bekliyordum ama açılmadı" dedi.