İşgalci güç bunu da engelledi: Hacıları görünce ağlıyoruz

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yıllardır hacca gitmenin özlemiyle yanıp tutuşan Filistinliler, savaşın başlaması ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gazze'den çıkamayan Filistinliler, Kabe'yi tavaf eden hacıları televizyondan seyrederek duydukları özlemi gidermeye çalıştı. Televizyonda kutsal topraklara giden hacıları seyreden ve içi hasretle yanıp tutuşan Merve Subhi Hasan el-Mısri, 2012'de hacca yazıldıklarını ve geçen sene isimleri çıkmayınca çok ağladığını söyledi. "Bu sene gidebileceğimizi söylediklerinde çok sevindim. Kabe'yi nasıl ziyaret edeceğimizi düşünmeye, gün saymaya ve hazırlık yapmaya başladım. Savaş başladı ve hayallerimiz suya düştü. Sınır kapısının açılmasını ve hac ibadetini eda etmeyi bekliyordum ama açılmadı" dedi.
Şimdiden hazırlanıyorlar
Öte yandan Deyr el Belah kentindeki çadırlarda kalan Filistinli çocuklar, ablukanın kalkacağı günü bekliyor. Ablukanın kalkmasıyla Suudi Arabistan'a Hac ve Umre vazifelerini gerçekleştirmeyi hayal eden çocuklar, Hac ve Umre eğitimi aldı. Filistinli çocuklar, eğitmen gözetiminde kurulan kabe maketi etrafında tavaf edip telbiye getirdi.