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Dünya

İşgalci İsrail 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin kadın olduğu ifade edildi.

11:36 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin Ramallah, Nablus, Cenin, El Halil ve Eriha'dan biri kadın 14 kişiyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan Filistinliler arasında eski tutukluların da olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.



#batı şeria
#israil
#filistin
21 dakika önce
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