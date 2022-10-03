Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada 2 Filistinliyi katletti birini yaraladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi katletti birini yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı. Askerlerin ölen Filistinlilerin cenazelerini götürdüğü, yaralı Filistinliyi ise gözaltına aldığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada 2 Filistinliyi katletti birini yaraladı
İşgalci İsrail askerleri (Arşiv)

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında baskın düzenleyen İsrail güçleri, araçları içinde bulunan 3 Filistinliye ateş açtı.

Olayda Filistinli Basil Besbus ve Halid Anber hayatını kaybederken, Selame Rafet ise yaralandı.

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İsrail güçlerinin ölen Filistinlilerin cenazelerini götürdüğü, yaralı Filistinliyi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor.


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