İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi katletti birini yaraladı

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Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İnfial uyandıran görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.