İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermi kullandı: İki Filistinli yaralandı

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan iki Filistinlinin yaralandığını aktardı. Ayaklarından vurulan yaralıların Cenin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin, Nablus, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Bir grup Yahudi yerleşimci dün Nablus'ta bir Filistinliye saldırarak başından yaralamıştı.
Filistin hükümetinin Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, kentteki Filistin bayrağını indirmeye çalışan yerleşimcilere karşı koyduğu sırada yerleşimciler tarafından yaralanan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.