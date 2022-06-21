İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermi kullandı: İki Filistinli yaralandı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında iki Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail ordusu, taş atan Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

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