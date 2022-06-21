Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada gerçek mermi kullandı İki Filistinli yaralandı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermi kullandı: İki Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında iki Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail ordusu, taş atan Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada gerçek mermi kullandı: İki Filistinli yaralandı
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Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan iki Filistinlinin yaralandığını aktardı. Ayaklarından vurulan yaralıların Cenin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin, Nablus, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Bir grup Yahudi yerleşimci dün Nablus'ta bir Filistinliye saldırarak başından yaralamıştı.

Filistin hükümetinin Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, kentteki Filistin bayrağını indirmeye çalışan yerleşimcilere karşı koyduğu sırada yerleşimciler tarafından yaralanan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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