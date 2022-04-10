İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermiyle saldırdı: Dört Filistinli yaralandı

Hayat

İyi ki doğdun Rachel!

Bugün Rachel’in doğum günü. Eğer Amerika’dan kalkıp gittiği Gazze’de, bir Filistinlinin evinin yıkılmaması için canlı kalkan olmasaydı ve evi yıkmak için gelen İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmeseydi Rachel Corrie bugün 43 yaşında olacaktı. Ancak o hep 24 yaşında kaldı…