İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermiyle saldırdı: Dört Filistinli yaralandı
Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde düzenlenen yürüyüşe işgalci İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırması sonucu dört Filistinli genç yaralandı. Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tulkerm kentine bağlı Kefr el-Lebed beldesi sakinlerinden 80 yaşındaki Filistinli Mahmud Hüseyin Muhammed Fukaha, tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.
Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde teravih namazından sonra Cenin kentiyle dayanışma için beldenin girişindeki askeri noktaya doğru yürüyüş düzenlendiğini belirtti.
GERÇEK MERMİ KULLANDILAR
İsrail askerlerinin yürüyüşe katılanları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiğini ifade eden Avad, olayda dört Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.
Avad, yaralılardan üçünün olay yerinde ayakta tedavi edildiğini, birinin ise El Halil kentindeki hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.
80 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİYİ DARBETTİLER
Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kefr el-Lebed beldesi sakinlerinden 80 yaşındaki Filistinli Mahmud Hüseyin Muhammed Fukaha, tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.
Olayda vücudunda kırıklar ve eziklerin meydana gelmesinin yanı sıra sol gözünden yaralanan Fukaha, tedavi için Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldı.