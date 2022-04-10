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Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada gerçek mermiyle saldırdı Dört Filistinli yaralandı
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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermiyle saldırdı: Dört Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde düzenlenen yürüyüşe işgalci İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırması sonucu dört Filistinli genç yaralandı. Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tulkerm kentine bağlı Kefr el-Lebed beldesi sakinlerinden 80 yaşındaki Filistinli Mahmud Hüseyin Muhammed Fukaha, tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriada gerçek mermiyle saldırdı: Dört Filistinli yaralandı
İşgal askerleri ramazan ayında da Müslümanlara zulmetmeyi sürdürüyor.

Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde teravih namazından sonra Cenin kentiyle dayanışma için beldenin girişindeki askeri noktaya doğru yürüyüş düzenlendiğini belirtti.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

  • İsrail askerlerinin yürüyüşe katılanları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiğini ifade eden Avad, olayda dört Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.

Avad, yaralılardan üçünün olay yerinde ayakta tedavi edildiğini, birinin ise El Halil kentindeki hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

80 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİYİ DARBETTİLER

  • Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kefr el-Lebed beldesi sakinlerinden 80 yaşındaki Filistinli Mahmud Hüseyin Muhammed Fukaha, tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.

Olayda vücudunda kırıklar ve eziklerin meydana gelmesinin yanı sıra sol gözünden yaralanan Fukaha, tedavi için Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldı.

İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar
FOTOĞRAF 9
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İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı. İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda \"polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma\" gibi suçlamalarla 3 Filistinli gözaltına alındı.
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İşgal polisi, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi. Açıklamanın ardından işgal polisinin iki kişiyi daha gözaltına aldığı görüldü.
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail polisinin müdahalesinde çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.
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Bazı Filistinliler ve işgal polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.
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Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve \"mustaribin\" olarak bilinen sivil giyimli işgalci İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken, polis ses bombası kullandı. İşgal polisine bağlı atlı birlikler de Eski Şehir surları çevresinde Filistinlileri alandan uzaklaştırmak için kullanıldı.
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Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından \"Dalgakıran\" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda işgal polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.
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<br>İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.
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İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar
İşgalci İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgal polisinin saldırısında çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.

İşgalci İsrail polisleri yere yatırdıkları Filistinli genci copla darbetti
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İşgalci İsrail polisleri yere yatırdıkları Filistinli genci copla darbetti
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalesi devam ediyor. Filistinli bir gencin işgalci güçler tarafından copla saldırıya uğradığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Öte yandan, İsrail polisinin Filistinlilere saldırısında vücuduna darbeler alan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün sembolik Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere saldırdı. İşgalci güçler 5 kişiyi gözaltına aldı.
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