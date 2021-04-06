Dünya İşgalci İsrail askerleri Kudüste bir Filistinliyi şehit etti, eşini de yaraladı
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İşgalci İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti, eşini de yaraladı

İsrail askerleri Kudüs'te açtıkları ateşle Usame Sıddık Mansur isimli bir Filistinliyi (42) şehit etti, eşini ise yaraladı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Kudüste bir Filistinliyi şehit etti, eşini de yaraladı
Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırılmasının hemen ardından şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlinin eşinin ise belinden gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklarda şehit olan Filistinlinin kimliği Usame Sıdki Mansur (42) olarak aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala beldesi yakınlarında Filistinli bir erkek ile eşinin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin dün gece onlarca araçla Bir Nabala ve El-Ceyb beldelerine baskın düzenlediği, ardından Filistinlilerle aralarında arbede yaşandığı ifade edildi.

Konuyla alakalı henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

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