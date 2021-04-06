İşgalci İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti, eşini de yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırılmasının hemen ardından şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlinin eşinin ise belinden gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklarda şehit olan Filistinlinin kimliği Usame Sıdki Mansur (42) olarak aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala beldesi yakınlarında Filistinli bir erkek ile eşinin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

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İsrail askerlerinin dün gece onlarca araçla Bir Nabala ve El-Ceyb beldelerine baskın düzenlediği, ardından Filistinlilerle aralarında arbede yaşandığı ifade edildi.

Konuyla alakalı henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

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FOTOĞRAF 12 İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi. Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı. Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi. İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor. Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı. İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi. İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı BiP'te paylaş

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