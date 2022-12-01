Dünya İşgalci İsrail askerlerinin Ceninde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinli hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerlerinin Cenin'de düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinlinin hayatını kaybetti, birinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerlerinin Ceninde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinli hayatını kaybetti
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek binaların çatılarına keskin nişancı yerleştirdi.

Baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında 4 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Naim Cemal ez-Zübeydi (27) ve Muhammed Eymen es-Sadi'nin (26) baskın sırasında İsrail güçlerince açılan ateş sonucu öldüğünü, bir Filistinlinin ise yaralandığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

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Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne gelen çok sayıda Filistinli, öldürülen gençlerin naaşlarını alarak kent sokaklarında dolaştırdı. Filistinliler, İsrail ihlallerine karşı Filistin halkı için koruma talep eden sloganlar attı.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi yaptığı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin hareketin en önemli saha komutanlarından olduğunu ifade etti.

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Açıklamada, söz konusu saldırının karşılıksız kalmayacağı kaydedildi.

İsrail güçleri dün de Cenin'deki Yabed beldesine baskın düzenleyerek, ablukaya aldığı evdeki Filistinli Abdulgani Harazallah'ı gözaltına almıştı. Olaylarda İsrail askerlerinin göğsünden vurduğu Muhammed Tevfik Bedarane hayatını kaybetmişti.

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