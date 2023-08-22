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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir genci katletti

İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde 17 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü.

09:37 . 22/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İşgalci İsrail ordusu son günlerde El Halil ve Nablus kentlerinde 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğü saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskın yapmaya devam ediyor.

Takviye güçlerle desteklenen İsrail ordu birlikleri, Batı Şeria’nın El Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem ve Kalkilya kentlerinde baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli Osman Ebu Herec'in İsrail askerlerinin Cenin baskınında başından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü duyurmuştu. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.


#israil
#Batı Şeria
#Filistin
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