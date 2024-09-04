İşgalci İsrail Batı Şeria'ya takviye güçler gönderiyor

"Gazze Şeridi'ne füzelerini aralıksız fırlatırken, Netanyahu'nun gözü Batı Şeria'da" diyen Saydam, Filistinlileri Netanyahu'nun terörist sandığını, dolayısıyla direnişi bitirmenin de bir bahanesi olarak kullandığını belirtti. Saydam, "Netanyahu, şekli ne olursa olsun, direnişi yok etmek istiyor, Filistin varlığını bir direniş olarak kabul ediyor"