|
Dünya

İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli bir ailenin evini yıktı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle dört çocuklu Filistinli bir ailenin evini yıktı.

16:45 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Doğ Kudüs'teki Cebel el-Mukebber Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda İsrail güçleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı, 8 kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 2 kişinin ise İsrail güçlerince darbedildiğini aktardı.

İsrail güçleri daha sonra Filistinli Ethem Beşir'e ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

"Onlara asla boyun eğmeyeceğiz"

Beşir, 140 metrekarelik evinin 15 yıl önce inşa edildiğini, yıkım kararının ise 5 yıl önce çıktığını söyledi.

Yıkımların Filistin halkının azmini tüketemeyeceğini vurgulayan Beşir, "Onlara (İsrail güçlerine) asla boyun eğmeyeceğiz, bize dayatılan maddi zorluklara aldırış etmeyeceğiz. Onlara rağmen, yıktıkları evi, ben ve çocuklarım yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'nın haberine göre, İsrail güçleri, en büyüğü 13 yaşındaki 4 çocuklu Beşir ailesini evsiz bırakırken evin etrafındaki ağaçları da kökünden söktü.

İsrail güçleri, 2020'de de Ethem Beşir'in amcasının oğlu Halid Mahmud Beşir'in aynı mahallede bulunan 50 metrekarelik evini yıkmaya zorlamıştı.

Yaklaşık 32 bin Filistinlinin yaşadığı Cebel el-Mukebber Mahallesi'nin yüzde 20'sine Yahudi yerleşim birimi kurulmak üzere el konulduğu belirtiliyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.



#Filistin
#israil
#Kudüs
39 dakika önce
default-profile-img
İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli bir ailenin evini yıktı
Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi
Dulkadiroğulları tarafından yapılmıştı: Bin 300 yıllık cami depremde yıkıldı
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede
Bakan Kirişci: Adana’da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
Uğurcan Çakır'dan çağrı: Renk ve arma ayırmaksızın herkesi bekliyoruz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.