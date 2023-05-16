İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı 13 kişiyi gözaltına aldı

Yaralı Filistinliye müdahale etmek isteyen ilk yardım ekiplerine bir süre engel olan İsrail güçleri, mülteci kampında 3'ü aynı aileden 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinli gençlerden Ahmed Lütfi Esad'ın babası, İsrail güçlerinin oğlunu gözaltına aldığı sırada 3 bin dinar ve 4 bin şekel kıymetindeki iki parça altını da çaldığını söyledi.