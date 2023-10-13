İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da dört Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulunurken, kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesini talep etti.