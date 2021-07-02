Dünya İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı 87 Filistinli yaralandı
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İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleri protesto eden 87 Filistinliyi yaraladı. Yaralananlar arasında üç sağlık çalışanının olduğu, üç kişinin de gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri​​​​​​​: 87 Filistinli yaralandı

Filistinliler, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decan köyü başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Gerçek mermilerle saldırdılar

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 3 sağlıkçı var

Açıklamada ayrıca Filistin'e ait bir ambulansın ön camına İsrail güçlerince atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet ettiği, ambulansta görevli bir sağlık çalışanının cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin iki gönüllü sağlık çalışanını da plastik mermiyle yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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