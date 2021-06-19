İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimine karşı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 353 kişi yaralandı.



Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.



Yaşanan olaya ilişkin Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1'i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve bu yerlerde ise 450 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.