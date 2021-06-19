Dünya İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı

İşgalci İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden Yahudileri protesto etmek maksadıyla Kudüs'te yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. Olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanan 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.

5 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı.

Çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri bir kez daha Filistinlilere saldırdı: 5 gözaltı
FOTOĞRAF 28
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Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif Bayrak Yürüyüşü sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.
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Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda Bayrak Yürüyüşü düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.
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İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı.
Title
Çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.
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Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.
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Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda Bayrak Yürüyüşü düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.
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İşgalci İsrail güçleri bir kez daha Filistinlilere saldırdı: 5 gözaltı
İşgalci İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden Yahudileri protesto etmek maksadıyla Kudüs'te yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. Olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Gerginlik sürüyor

Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.

Hz. Muhammed'e hakareti Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere işgalci İsrail askeri müdahale etti
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Hz. Muhammed'e hakareti Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere işgalci İsrail askeri müdahale etti
İsrailli işgalcilerin düzenlediği 'bayrak yürüyüşü' sırasında Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli sloganlara Filistinlilerin tepkisi sürüyor. Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere işgalci İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale
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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale
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