İşgalci İsrail her seferinde engelliyor: Gazze'ye girilen yardım TIR'larının sayısı şoke etti

Filistin Kızılayı, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından giriş yapan tırların sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 6 bin 947 tırın Refah'tan, 2 bin 884 tırın da Kerm Ebu Salim'den giriş yaptığı kaydedildi.