Dünya İşgalci İsrail Kudüste Filistinlilere saldırdı 63 yaralı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı

İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 63 Filistinli yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı
Foto/arşiv

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktı.

İsrail güçleri, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinli gençler ise İsrail güçlerine havai fişek atarak karşılık verdi.

Kudüs’teki Al-Amal Derneği tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 63 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 3’ünün plastik mermilerin isabet etmesi sonucu, 60’ının ise gazdan etkilendiği ifade edildi. Yaralananlar arasında 2 sağlık çalışanının da bulunduğunu belirten Al-Aman, bunlardan 1’inin plastik mermiyle yaralandığını, diğerinin ise gazdan etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca Kudüs’teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Kudüs’te yer alan Al-Isawiya bölgesinde Mansour Mahmoud adlı bir Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail üssü Güney Kıbrıs: Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor
DÜNYA
İsrail üssü Güney Kıbrıs: Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor

Biden’dan OPEC’e gözdağı
DÜNYA
Biden’dan OPEC’e gözdağı

Almanya’da koalisyon anlaşmasına imza
DÜNYA
Almanya’da koalisyon anlaşmasına imza
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Haksızsambir daha dövün

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.