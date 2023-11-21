|
Dünya

İşgalci İsrail ordusu basın mensuplarını da hedef alıyor: İki gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında iki gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

07:56 - 21/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.


Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak." ifadesini kullandı.


"İşgal güçleri, Beyt Lahiye'ye fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı" diyen Haddura, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Ya Rabbi, bizlere merhamet et."


Ala Tahir el-Hasanat da Gazze'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'ndaki evinin İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdi.






#Filistin
#gazze
#israil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail-Hamas savaşında son durum: Dünyanın beklediği haber Hamas lideri Haniye'den geldi!