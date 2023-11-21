İşgalci İsrail ordusu basın mensuplarını da hedef alıyor: İki gazeteci daha hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Beric Mülteci Kampı ve kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura bombardımanda hayatını kaybetti.

Haddura, gelişmeleri aktarmak için muhabiri olduğu Alghad televizyon kanalına görüntülü bağlandığı yayında "Bu son video olacak." ifadesini kullandı.

"İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı, tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Ya Rabbi, bizlere merhamet et."