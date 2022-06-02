Dünya İşgalci İsrail ordusu Batı Şeriada Filistinli ailenin evini patlayıcılarla yıktı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini patlayıcılarla yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak kentinde 29 Mart'ta düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince katledilen Filistinli gencin ailesinin yaşadığı evi havaya uçurdu.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeriada Filistinli ailenin evini patlayıcılarla yıktı
Dünya

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler, gece saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında bulunan Yabad köyünde baskın düzenledi.

Baskında İsrail askerleri, mart ayında Beni Barak kentinde silahlı saldırı gerçekleştiren ve sonrasında öldürülen Ziya Hamarşe'nin ailesinin yaşadığı evi patlayıcılarla yıktı.

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Hamarişe'nin babasının ise sorgu için gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, askerlerin "silahlı baskını sırasında silahlı çatışma yaşandığı ve ordunun ateşinde karşı tarafta vurulanlar olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusu, Hamarişe ailesinin evini patlayıcı kullanarak yıktığı görüntüleri de yayınladı.

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İkinci bir açıklama daha yapan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskınlarda 9 kişinin gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail'in tepki çeken "toplu cezalandırma" uygulaması

Filistinli Ziya Hamarişe'nin 29 Mart'ta Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, ölümcül saldırı gerçekleştiren Filistinlilerin ailelerine ait evleri çoğunlukla yıkıyor. Uluslararası insan hak örgütleri ise bu uygulamayı "toplu cezalandırma" olduğunu belirterek eleştiriyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin yakınlarındaki Yabad köyüne düzenlediği baskında, göğüs bölgesinden vurulan Filistinli Bilal Kabehe'nin (24) yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 6 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.

Aynı şekilde, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na gece saatlerinde düzenlediği baskında bir Filistinliyi katletmişti.

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