Dünya İşgalci İsrail ordusu Nablustaki Eski Şehiri kuşattı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail ordusu Nablus'taki Eski Şehir'i kuşattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Eski Şehir bölgesini abluka altına aldı. Bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail ordusu Nablustaki Eski Şehiri kuşattı
Nablus kentine bağlı Eski Şehir

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenlendi. İsrail güçleri, kentteki Eski Şehir'i abluka altına alarak, giriş çıkışları kapattı.

Bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

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Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran ve Eski Şehir'de ortaya çıkan grup, dün İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı teyakkuzda olduklarını duyurmuştu.

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İsrail son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

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İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Bu nedenle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

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