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İşgalci İsrail ordusundan Batı Şeria'da gece baskınları: Çok sayıda Filistinli gözaltında

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

07:02 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha kentinin güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda İsrail askerleri, gece girdiği evlerden 9 Filistin vatandaşını beraberinde götürdü.


Askeri buldozerler eşliğinde yürütülen baskınlar kampta devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim beldesindeki evlere girerek gece teftişleri yapan İsrail askerleri, beldeden 11 Filistinliyi gözaltına aldı.


Yine benzeri baskınları Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesine düzenleyen İsrail askerleri, buradan da 11 Filistinliyi gözaltına alarak ayrıldı.

Öte yandan Ramallah kenti ve el-Celzun Mülteci Kampı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı saldırılar, iki gösteriyle protesto edildi.


Batı Şeria'nın birçok bölgesinde, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çeşitli gerginlikler yaşandı.





#batı şeria
#Eriha
#Filistin
#israil
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