Dünya İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeriada Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı
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İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde biri ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeriada Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı
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Nablus güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Uveys, bölgedeki iki okulun öğrencileri, aileleri ve belde sakinleri ile İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin karşı karşıya geldiğini söyledi.

Uveys, bölgeye gelen 200 kadar Yahudi yerleşimcinin okul yolunda öğrencilerin önünü kestiğini anlattı.

Olaya müdahale eden İsrail ordusu ile Filistinliler arasında arbede yaşandığı, askerlerin kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin ise onlara taşla karşılık verdiği bildirildi.

İsrail askerlerinin plastik mermili müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastanede tedavi gördüğü, birinin durumunun ise ağır olduğu aktarıldı. Yüzlerce Filistinlinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

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Uveys, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin sosyal medya üzerinden "buradaki iki okulu ele geçirmeyi amaçladıklarına" dair çok sayıda paylaşım yaptığına işaret ederek, bugünkü saldırıların da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem'in son yayınladığı rapora göre, bu yılın başından eylül ayına kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 451 saldırı gerçekleştirildi.

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Raporda Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları sırasında 183'ünde İsrail askerlerinin bölgede bulunduğu, bunlardan 104'ünde saldırılara Filistinlilere karşı plastik mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak katıldığı, 66'sında bölgede bulundukları ancak yerleşimcilerin saldırılarına göz yumdukları, 22 olayda da güvenlik güçlerinin yerleşimcilerin saldırılarına uğrayan Filistinlileri gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor.

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