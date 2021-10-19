İşgalci İsrail polisi Kudüs’teki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı

Binlerce Filistinli Mevlid Kandili coşkusunu Mescid-i Aksa’da yaşadı

Kudüs'te yaşayan Filistinliler, Mevlit Kandili etkinlikleri için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Mescid-i Aksa'ya 60 bin Filistinli akın etti. Mescid-i Aksa'ya sığmayan binlerce Filistinli ise Kudüs'teki Şam Kapısı önünde bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Hz. Muhammed için naatlar okundu, dualar edildi ve vaazlar verildi.