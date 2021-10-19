Dünya İşgalci İsrail polisi Kudüsteki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail polisi Kudüs’teki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mevlit Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yapan izciler, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'na ulaştıkları sırada İsrail polisinin saldırısına maruz kaldı. Kortej oluşturan izcilere müdahalede bulunan işgal polisi 3 genci gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail polisi Kudüs’teki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı
Arşiv

Filistinli Müslümanlar, Mevlit Kandili vesilesiyle Doğu Kudüs'ün en işlek caddelerini kortejle trafiğe kapatarak, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresinde yürüyüş düzenledi.

  • Onlarca Filistinli izci tarafından kurulan bando takımları, öğle namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana arterlerinden Zehra Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
OYNAT 00:22
İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda bulunan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

10 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaralandı, 2'si kadın 4 Filistinli de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fotoğrafçı Ahmed Ebu Sobeih ve gazeteci Nisreen Salem'in bulunduğu belirtildi.

İşgalci İsrail polisi, Zehra, Selahaddin ve Kanuni Sultan Süleyman caddeleri boyunca ellerinde taşıdıkları sancaklarla düzenledikleri yürüyüşün ardından Eski Şehir'in ana girişlerinden Şam Kapısı'na ulaşan bando ekibine ve Filistinli gençlere saldırdı.

  • İzcilerden oluşan bando ekiplerinin bir kısmı Meclis (Nazır) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaşırken, bir kısmı da polisin müdahalesi nedeniyle dışarıda kaldı. İsrail polisinin şu ana kadar en az 3 Filistinli genci gözaltına aldığı olaylar durulurken, bölgede gerginlik devam ediyor.

İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırıda bir kişiyi yaraladı
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırıda bir kişiyi yaraladı

Öte yandan Harem-i Şerif'e giren izciler, Kubbetu's Sahra'nın etrafında bir müddet dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda tur attı.

Etkinliğe yoğun ilgi

Hicri Takvim’e göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi. Sokaklarda bando ekibinin geçişini izleyen Filistinliler, yürüyüşe alkışlarla destek verdi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Kutsal mabede akın eden Filistinli çocuklar da bando takımlarını takip ederek güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı. Yüzlerce Filistinli çocuğun oyun oynadığı Harem-i Şerif'in avlusu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, Mescid-i Aksa'da okunan ikindi ezanı ile son buldu.
Dolmabahçede beraberlik golü

Dolmabahçe'de beraberlik golü

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.